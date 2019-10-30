Екатеринбург, , 11:20 — REGNUM Доходы и расходы свердловского территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) увеличатся в 2020 году на 7%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Соответствующий проект закона поддержало региональное правительство. В 2020 году бюджет ТФОМС составит 63 млрд рублей, в 2021 году — 67 млрд рублей, а в 2022 году более 70 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Свердловской области одобрило проект главного финансового документа региона. Согласно проекту бюджета, в 2021 году доходы свердловской казны должны составить порядка 260 млрд рублей.