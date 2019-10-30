Махачкала, , 11:20 — REGNUM Информационный портал о земельном фонде Дагестана планируется создать в республике до конца 2019 года. Он будет содержать всю информацию о землях региона и позволит там же сформировать заявление на получение земельного участка. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Дагестана Екатерина Толстикова, пишет ТАСС.

Программный продукт будет состоять из двух частей — внутренней и внешней. Первая будет рассчитана для сотрудников министерства по земельным и имущественным отношениям республики, которые смогут загружать туда свои данные.

Внешняя часть портала станет доступной для всех заинтересованных лиц и будет содержать «максимальное количество возможной к публикации информации». На ней каждый сможет по кадастровому номеру найти участок, находящийся в собственности Дагестана, посмотреть его фотоплан, всю документацию, договор аренды, если он есть, а также фотографии самого земельного участка.

Кроме того, по словам Толстиковой, с помощью портала можно будет сформировать заявление в региональное минимущество на предоставление земельного участка.

Вице-премьер Дагестана также рассказала, что в республике создается и информационный портал по недвижимости для бизнеса. На нем будут опубликованы все реестры государственного и муниципального имущества, предлагаемые республикой для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства. Ожидается, что этот портал будет доступен в начале декабря текущего года.

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