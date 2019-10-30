Владивосток, , 11:20 — REGNUM Новая редакция краевого закона об особо охраняемых природных территориях вступает в Приморье в силу с 1 ноября 2019 года, несмотря на отрицательную оценку учёных, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно поправкам, вводимым в новой редакции закона, отныне упразднять особо охраняемые природные территории станет в Приморье значительно проще, чем раньше. Необходимость его принятия краевые депутаты связывали с проблемами, которые ООПТ создают в части инвестиционного климата, мешая развиваться предприятиям, в первую очередь хозяйствам марикультуры.

По словам экспертов, система ООПТ в Приморье — одна из самых мощных в стране. Она представлена большинством существующих категорий, отсутствуют лишь заказники и памятники природы федерального значения. Основные площади особо охраняемых природных территорий — 84% — приходятся на заповедники и национальные парки, то есть ООПТ высшей категории, пишет PrimaMedia.

Как сообщало ИА REGNUM, общественники Приморья возмущены новой редакцией краевого закона об особо охраняемых природных территориях и просили отсрочить его вступление и отправить на доработку.