Екатеринбург, , 11:13 — REGNUM Свердловская область может выделить 11,7 млрд рублей на подготовку к Универсиаде-2023 в 2020 году. Об этом сообщает ЕАН.

Такая сумма закреплена в проекте бюджета области на 2020 год и плановый период. Проект документа одобрило правительство региона.

По словам губернатора Евгения Куйвашева, бюджет должен создать необходимую финансовую основу для проведения важнейших мероприятий, которые предстоят в регионе в ближайшие три года. Кроме Универсиады, это 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, а также 300-летие Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор заявлял, что на Универсиаду-2023 в Екатеринбурге в ближайшие три года потратят около 40 млрд рублей областных денег, которые позже компенсируют в федеральном правительстве. Ожидалось, что в 2020 году область даст первые 10 млн рублей.

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