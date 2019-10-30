Москва, 30 октября 2019, 10:58 — REGNUM Менее чем за месяц с начала регистрации российские студенты подали более 300 тысяч заявок на олимпиаду «Я — профессионал» (входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей»).
Олимпиада проводится при поддержке министерства науки и высшего образования РФ.
В 2019—2020 учебном году олимпиада проводится по 68 направлениям от медицины и педагогики до компьютерных и инженерных наук.
По словам руководителя олимпиады «Я — профессионал» ВалерииКасамары, в этом году темпы прироста регистраций на проект более высокие, чем в прошлом:
По словам Валерии Касамара, по подаче заявок лидируют Москва и Московская область (68 332), Санкт-Петербург (32 032), Республика Башкортостан (16 490), Свердловская область (12 504) и Республика Мордовия (10 865).
Подать заявку на участие в состязаниях могут студенты бакалавриата, магистратуры или специалитета российских вузов. Регистрация проводится онлайн на сайте проекта и продлится до 18 ноября, 23:59 по московскому времени.
Отборочный онлайн-этап олимпиады начнется 22 ноября, а уже к концу декабря участники узнают его результаты. Участники олимпиады, прошедшие на заключительный очный этап, смогут выбрать удобную площадку для прохождения соревнований: они будут располагаться во всех федеральных округах страны. Победители третьей олимпиады «Я — профессионал» будут определены весной 2020 года. Дипломанты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, а также получат возможность пройти стажировку в крупной компании. Золотые медалисты получат также денежные премии (200 тысяч рублей для медалистов по треку «Бакалавриат» и 300 тысяч рублей — по треку «Магистратура»).
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