Москва, , 10:58 — REGNUM Менее чем за месяц с начала регистрации российские студенты подали более 300 тысяч заявок на олимпиаду «Я — профессионал» (входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей»).

Олимпиада проводится при поддержке министерства науки и высшего образования РФ.

В 2019—2020 учебном году олимпиада проводится по 68 направлениям от медицины и педагогики до компьютерных и инженерных наук.

По словам руководителя олимпиады «Я — профессионал» ВалерииКасамары, в этом году темпы прироста регистраций на проект более высокие, чем в прошлом:

«У этого две основные причины: во-первых, у участников выросло доверие к проекту, так как они видят, что победителями прошлых лет становятся реальные ребята. Во-вторых, у нас появились новые массовые направления, например, «Транспорт» и «Медико-профилактическое дело». Самыми популярными же направлениями уже третий год подряд остаются медицинские и естественно-научные: «Лечебное дело и педиатрия» (14 096), «Биология» (12 070) и «Психология» (11 929). Также в пятерку вошли экономические дисциплины: «Математика» (11 022) и «Экономика» (9877)», — сказала Валерия Касамара.

«Что касается вузов, то на сегодняшний день наибольшую активность проявляют студенты Сеченовского университета — 17 674 заявок, Башкирского государственного медицинского университета (13 624 заявки), Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва (8642), а также Кубанского государственного медицинского университета (8315) и Высшей школы экономики (8308)», — уточнил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» ВладиславДаванков.

По словам Валерии Касамара, по подаче заявок лидируют Москва и Московская область (68 332), Санкт-Петербург (32 032), Республика Башкортостан (16 490), Свердловская область (12 504) и Республика Мордовия (10 865).

Подать заявку на участие в состязаниях могут студенты бакалавриата, магистратуры или специалитета российских вузов. Регистрация проводится онлайн на сайте проекта и продлится до 18 ноября, 23:59 по московскому времени.

Отборочный онлайн-этап олимпиады начнется 22 ноября, а уже к концу декабря участники узнают его результаты. Участники олимпиады, прошедшие на заключительный очный этап, смогут выбрать удобную площадку для прохождения соревнований: они будут располагаться во всех федеральных округах страны. Победители третьей олимпиады «Я — профессионал» будут определены весной 2020 года. Дипломанты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, а также получат возможность пройти стажировку в крупной компании. Золотые медалисты получат также денежные премии (200 тысяч рублей для медалистов по треку «Бакалавриат» и 300 тысяч рублей — по треку «Магистратура»).

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