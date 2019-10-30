Анадырь, , 11:07 — REGNUM Депутаты Чукотского автономного округа внесли изменения в региональный бюджет 2019 года — доходная часть увеличились на 5,5 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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С поступлением федеральных средств, региональный бюджет-2019 составил 52,9 млрд рублей по доходам. Депутаты распределили деньги.

«Основные 4,5 млрд рублей направим на строительство энергомоста «Чукотка — Магаданская область», ещё 360 млн — на медоборудование и покупку жилья специалистам социальной сферы», — пояснила первый замгубернатора округа Алеся Калинова.

Остальные средства пойдут на предоставление субсидии операторам связи, на морские и внутрилиманные перевозки, ежемесячные выплаты по рождению первого ребёнка.

Таким образом, после всех корректировок расходная часть бюджета Чукотки — 53,48 млн руб, дефицит уменьшился до 626,9 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года Чукотка в два раза увеличила добычу газа в сравнении с 2018 годом.