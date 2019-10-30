Шанхай, Китай, , 10:54 — REGNUM Список мировых лидеров, которые посетят Вторую Китайскую международную импортную выставку (CIIE) озвучила 30 октября китайская газета «Жэньминь жибао».

В настоящий момент известно, что по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина CIIE, которая пройдет с 5 по 10 ноября в Шанхае, посетят глава Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс и премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

Как сообщало ИА REGNUM, для обслуживания выставки было приглашено 5800 добровольцев среди студентов из Китая и других стран. Кроме того, выставка будет оборудована технологиями связи 5G.

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