Ванино, Хабаровский край, , 10:52 — REGNUM Компания ООО УК «Колмар» направила в адрес АОА РЖД письмо, в котором выражена обеспокоенность по поводу переноса сроков модернизации железной дороги от Беркакита до порта Ванино. Угольщики обеспокоены тем, что не смогут провезти достаточное количество угля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным Коммерсанта, в письме генерального директора кампании Валерия Цивилева говорится, что компания не сможет обеспечить отгрузку необходимого объёма грузов. Так, только на участке Беркакит — Тында к 2023 году планируется 17 млн тонн грузов «Колмара» в год. Однако, максимальный объём перевозок сегодня не превышает 14 млн тонн.

В ОАО РЖД сообщили, что перевозчику предложен ряд мер, например, использование инновационных вагонов, маршрутизацию отправок, максимальную загрузку вагонов, что позволит увеличить объёмы.

Как сообщало ИА REGNUM, стивидорные компании, работающие в морском порту Ванино давно говорят о недостаточной пропускной способности железной дороги. Эта проблема нарастает с развитием портовой зоны. Помимо терминала, который строит там «Колмар», там работает дочерняя структура СУЭК, АО «Дальтрансуголь», которая заявила о начале реализации проекта по строительству третьей очереди угольного терминала с выходом на мощность в 40 млн тонн в год. Там же работает ОАО «Морской торговый порт Ванино», ЗАО «Трансбункер», другие компании. С распространением на Ванино режима свободного порта Владивосток, приходят новые резиденты, которым также необходима железная дорога.