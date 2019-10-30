Санкт-Петербург, , 10:50 — REGNUM Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в Ленинградской области, по данным Росстата, составила в 2018 году 56,3%.

Это второй показатель среди регионов СЗФО, не считая Санкт-Петербурга. Первую строчку из числа областей и республик СЗФО заняла Мурманская область, с 70,9% отвечающих нормативам местных дорог.

При этом дорожный показатель 2018 года в Ленобласти значительно меньше того, что был у региона в 2012 году: тогда доля нормативных дорог достигала почти 76%. Потом началось снижение этой доли, которая вновь начала расти только с 2017 года.

Протяженность региональной дорожной сети Ленобласти составляет почти 10 тысяч километров. Обслуживанием областных трасс занимаются семь государственных предприятий, в которых трудятся почти пять тысяч человек.

Как сообщали в пресс-службе правительства Ленобласти, в 2019 году дорожники региона отремонтировали почти 180 километров региональных трасс. Была обновлена востребованная у туристов дорога в первую столицу Руси Старую Ладогу, выполнены работы на Гостилицком шоссе, трассах «Ульяновка — Отрадное», «Зеленогорск — Приморск — Выборг» и «Сосновый Бор — Глобицы».

Федеральные средства в объеме 296 млн рублей, полученные Ленобластью в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», позволили отремонтировать участки трасс «Санкт-Петербурге — Ручьи», «Кемполово — Выра — Тосно — Шапки» и «Гатчина — Ополье».

В целом адресная программа ремонтов дорог Ленинградской области на текущий год, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», включает в себя 18 участков областных трасс в 13 муниципальных районах. Стоимость программы — более 1 миллиарда рублей.

«Правительство Ленинградской области уделяет автотранспортной отрасли особое внимание — для нашего региона очень важно иметь и хорошие дороги», — отмечает губернатор региона Александр Дрозденко.

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