Москва, , 10:21 — REGNUM Сегодня, 30 октября, премьер-министр Дмитрий Медведев проведёт заседание наблюдательного совета государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», сообщается на сайте правительства РФ.

Дмитрий Медведев Government.ru

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На заседании будут обсуждаться меры по ускорению роста инвестиций в основной капитал в РФ и реализация ряда инвестиционных проектов в различных сферах.

На заседании приглашены председатель госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, глава Минфина Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Антон Орешикн и др.

Как сообщало ИА REGNUM, основная задача ВЭБ. РФ — способствовать долгосрочному экономическому развитию России. Госкорпорация совместно с коммерческими банками занимается финансированием масштабных проектов, направленных на повышение качества жизни людей.

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