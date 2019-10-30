Санкт-Петербург, , 10:28 — REGNUM Музей ретроавтомобилей «Лошадиная сила» продаёт автомобиль ВАЗ-2107, ранее принадлежавший премьер-министру России Дмитрию Медведеву, за 650 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте «АвтоВзгляд».

ВАЗ-2107, принадлежавший премьер-министру России Дмитрию Медведеву Wroom.ru

Автомобиль был куплен в 2001 году, тогда ещё председателем совета директоров ОАО «Газпром», Медведевым. На нём он проездил всего пять месяцев, после чего перепродал машину пенсионеру Степану Лычаку. Он, в свою очередь, в 2010 году продал авто музею «Лошадиная сила», который расположен в городе Зеленогорск Ленинградской области.

Несмотря на то, что машина находится не в идеальном состоянии, за неё музей хочет получить 650 тыс. рублей. В комплекте с автомобилем идёт оригинальный ПТС с подписью Медведева.

Напомним, ранее на продажу в Санкт-Петербурге был выставлен автомобиль Штирлица из кинофильма «Семнадцать мгновений весны». На нём в восьмой серии фильма разведчик вёз пастора Шлага к границе Швейцарии.

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