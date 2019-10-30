Сеул, , 10:24 — REGNUM В сентябре 2019 года в Южной Корее зафиксировали отрицательный рост индекса потребительских цен, что является самым низким показателем среди 40 стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОСЭР). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей организации.

Согласно опубликованным данным, в сентябре текущего года показатель Страны утренней свежести составил — 0,4%. Известно, что низкие показатели индекса также были зафиксированы в Греции и Португалии (-0,1%).

Известно, что в ноябре 2018 года данный показатель составил 2%, однако в марте текущего года — 1,6%. В тоже время средний показатель индекса стран ОЭСР сократился с 2,7% до 2,3%.

Отметим, что в июне 2019 года в стране потребительские цены выросли на 0,7%, однако позднее снова упали.

Специалисты Института развития Кореи (KDI) отмечают, что отрицательный рост индекса потребительских цен связан со снижением цен на продукты питания и энергию, а также с сокращением потребления.