Москва, , 10:20 — REGNUM Производство продовольствия в России позволяет полностью обеспечивать страну основными продуктами питания и поставлять их на экспорт. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

«Россия полностью обеспечивает себя по основным видам продовольствия», — говорится в комментарии министерства.

В Минсельхозе отмечают, что продовольственная безопасность России обеспечена по зерну, мясу и мясопродуктам, растительному маслу и сахару.

Также министерстве сообщили, что введение контрсанкций привело к развитию российского аграрно-промышленного комплекса. В итоге с 2014 по 2018 годы производство отечественной сельхозпродукции выросло на 14,3%, а импорт по данной статье сократился на 31,2%.

Стоит отметить, что в Минсельхозе ожидают в текущем году собрать 120 млн тонн пшеницы. В прошлом году было собрано 114,3 млн тонн зерна, а в 2017 — 135,3 млн тонн (рекорд в постсоветской России).