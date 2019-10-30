Хабаровск, , 10:12 — REGNUM Главный врач Центральной районной больницы свободного порта Ванино Сергей Маслов, комментируя инициативу экономистов РАНХиГС и НИФИ Минфина о бесплатном обеспечении россиян рецептурными лекарствами, подчеркнул, что идея не нова и вполне успешно применяется в других странах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Экономисты предложили сделать бесплатными рецептурные лекарства в России

«Насколько я помню, в Австралии существует единая система лекарственного обеспечения. Там государство субсидирует приобретение 75% рецептурных препаратов. Список лекарств, покупку которых субсидирует государство, существует не один десяток лет, он ежегодно рассматривается государственными комиссиями.

В Великобритании таких препаратов, насколько я помню, еще больше, до 85%. Совсем освобождены от обязанности платить за лекарство из своего кармана дети до 16 лет, пожилые граждане, малоимущие, страдающие хроническими болезнями. В этой стране не берётся плата, например, за контрацептивы. Система работает, вполне успешно, это не только экономит бюджету деньги, которые тратит государство на лечение больных в стационаре, но и сберегает здоровье людей», — считает главврач Сергей Маслов.

Как сообщало ИА REGNUM, экономисты РАНХиГС и НИФИ Минфина предложили сделать бесплатными не 20%, как сейчас, а, как минимум, 70% рецептурных лекарств. По мнению экономистов, это сэкономит бюджету затраты на лечение людей в стационаре. Однако, специалисты признают, что государству придётся в таком случае, нести расходы в размере до 430 млрд рублей в год.