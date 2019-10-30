Черкесск, , 10:03 — REGNUM За восемь месяцев 2019 года во всех субъектах Северо-Кавказского федерального округа зафиксирован рост объем ввода жилья. Лидером по этому показателю стала Карачаево-Черкесия. В республике по сравнению с тем же периодом 2018 года рост составил 39%, говорится в сообщении Федеральной службы государственной статистики по СКФО.

Остальные субъекты округа расположились по темпам роста в следующем порядке: Северная Осетия — 21,2%, Чечня — 19,2%, Ингушетия — 17%, Дагестан — 12,8%, Ставропольский край — 9,1%, Кабардино-Балкария — 8,8%.

Что касается показателя общей площади сданного за восемь месяцев 2019 года жилья, то тут лидером оказался Ставропольский край, где введено в эксплуатацию 626,7 тыс. кв. метров жилья. Второе место занял Дагестан — 554,3 тыс. кв. метров, третье — Чечня с показателем 323,4 тыс. кв. метров.