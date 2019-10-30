Барнаул, , 10:00 — REGNUM Алтайское краевое Законодательное собрание разместило на своем официальном сайте пояснения о том, почему регион не может обеспечить школьников из бедных семей полноценным питанием.

По словам спикера Александра Романенко, сегодня только около половины территорий хотя бы как-то финансируют эту тему, остальные же не делают этого совершенно. Решить эту проблему спикер предлагает путём выделения районам дотаций на сбалансированность, но прямое увеличение размера доплаты на школьное питание детей из малоимущих семей за счет краевого бюджета, по его словам, вызовет вопросы у Министерства финансов.

«Они скажут: как же так? Вы просите финансовую помощь, а на себя берете полномочия, которые не свойственны вам по закону. Здесь есть противоречие, кСегодня только около половины территорий хотя бы как-то финансируют эту тему, остальные же не делают этого совершенно. торое нам нужно преодолеть, так как тема действительно важная», — подчеркнул спикер.

Также он напомнил, что в Государственной Думе сейчас идет работа над проектом закона о детском питании, в котором отдельная статья позволит целиком — за счет краевого или федерального бюджетов — финансировать питание всех учеников младших классов.

«Алтайское краевое Законодательное собрание лукавит, если говорит о том, что это муниципалитеты виноваты, раз не предусмотрели компенсацию питания школьникам из малоимущих семей. Денег в бюджетах не всегда хватает даже на то, чтобы обеспечить район теплом. Кроме того, депутаты Локтевского районного и Горняцкого городского советов, где на школьное питание таких детей заложено всего 4 рубля 85 копеек, в своем обращении в адрес спикера Романенко недаром упомянули что из-за запуска с Байконура многоступенчатых баллистических ракет подрастающее поколение Локтевского, Змеиногорского и Третьяковского районов находится в зоне повышенной радиации и экологически сложных условиях и по этому там необходимо высококалорийное питание. Так какая необходимость в том, чтобы все районы предусмотрели у себя возможность бесплатного питания малообеспеченных семей?», — задаёт вопрос редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том что школьники из малообеспеченных семей питаются хуже чем полицейские собаки сообщили депутаты Локтевского районного и Горняцкого городского советов. В их обращении к депутатам Алтайского краевого Законодательного собрания и лично спикеру Александру Романенко содержалось просьба предусмотреть в бюджете на 2020 год повышение компенсаций за школьное питание, поскольку нынешняя сумма компенсации составляет всего 4 рубля 85 копеек, тогда как содержание находящихся в ИВС отдела полиции получают питание на 180 рублей в день, а собаки, которые их охраняют — на 80 рублей.

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