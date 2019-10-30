Самара, , 09:59 — REGNUM Ящики с песчано-соляной смесью установили в Самаре на дорогах с уклонами. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, 45 ящиков с песчано-соленой смесью находятся около остановок, мостов и путепроводов с крутыми подъемами и спусками. Водители могут использовать смесь при гололеде. Ящики будут наполняться песчано-соляной смесью по мере необходимости, примерно раз в две недели.

Отмечается, что помимо песчано-соляной смеси городские власти заготовили порядка 17 тысяч тонн реагента «Бионорд». Его в этом году планируется применять как в сухом виде, так и для смоченном виде (в целях экономии).

По сообщению пресс-службы городской администарции, в городе уже подготовлены специальные полигоны, на которых будут свозить снег улиц Самары. Отмечается, что эти площадки смогут принять около 800 тысяч снега.