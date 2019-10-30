Сеул, , 09:54 — REGNUM С первого по третий кварталы 2019 года в Южной Корее зафиксировали увеличение товарооборота со странами, с которыми были заключены Соглашения о свободной торговле. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

Согласно опубликованным данным, в период с первого по третий квартал текущего года экспорт страны в ряд стран, с которыми подписано данное соглашение, составил $297,6 млрд, а импорт — $244 млрд.

Торговый баланс составил $53,6 млрд, что на 31% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Специалисты отмечают, что товарооборот с США увеличился на 4,8%, Вьетнамом — на 3,8%, однако с Китаем, напротив, сократился на 9,6%, странами ЕС — на 7,6%, странами АСЕАН — на 2,7%.

Однако стоит отметить, что в случае с другими странами, с которым не сформирована зона свободной торговли (ЗСТ), был зафиксирован торговый дефицит в размере $24,9 млрд.

К третьему кварталу года экспорт товаров из Южной Кореи сократился на 8,1%, импорт — на 0,9%, а общий объем торговли — на 4,2%.