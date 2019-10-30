Бор, Нижегородская область, , 09:50 — REGNUM Нижегородский арбитраж признал обоснованными требования налогового органа и ввёл наблюдение за муниципальным унитарным предприятием «Благоустройство» из Бора. Заседание, на котором примут решение о дальнейшей судьбе компании, назначено на 25 февраля 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Временным управляющим выбран Станислава Дудко из Мордовии (член ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих»).

«Включить требования Федеральной налоговой службы России в лице инспекции Федеральной налоговой службы по Борскому району в размере 5 975 554 руб. 46 коп. в реестр требований кредиторов муниципального унитарного предприятия городского округа г. Бор «Благоустройство» (ОГРН 1 135 246 002 055, ИНН 5 246 044 511). Установить следующую очередность удовлетворения требований: 2 455 975 руб. 30 коп. требования кредиторов второй очереди; 3 418 562 руб. 61 коп. требования кредиторов третьей очереди; 101 016 руб. 55 коп. требования кредиторов третьей очереди, учитывающиеся отдельно в реестре требований кредиторов и подлежащие удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов», — отмечается в решении суда.

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Напомним, предприятие было создано в июле 2013 года для сбора отходов. Его учредителем выступает управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Бор. «Мусорный» тариф в округе с 1 января 2019 года составляет 744,72 рубля. Муниципалитет входит в четвёртую «мусорную» зону. Всего их — девять на семь операторов. Бор обслуживает ЗАО «Управление отходами — НН».