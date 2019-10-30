Бор, Нижегородская область, 30 октября 2019, 09:50 — REGNUM Нижегородский арбитраж признал обоснованными требования налогового органа и ввёл наблюдение за муниципальным унитарным предприятием «Благоустройство» из Бора. Заседание, на котором примут решение о дальнейшей судьбе компании, назначено на 25 февраля 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Временным управляющим выбран Станислава Дудко из Мордовии (член ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих»).
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Напомним, предприятие было создано в июле 2013 года для сбора отходов. Его учредителем выступает управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Бор. «Мусорный» тариф в округе с 1 января 2019 года составляет 744,72 рубля. Муниципалитет входит в четвёртую «мусорную» зону. Всего их — девять на семь операторов. Бор обслуживает ЗАО «Управление отходами — НН».