Ульяновск, , 09:45 — REGNUM В Ульяновской области прокуратура обнаружила «массовые грубые нарушения» трудовых прав младшего медицинского персонала ГУЗ «Центральная клиническая медико-санитарная часть имени заслуженного врача России В.А. Егорова» (ЦК МСЧ имени заслуженного врача России В. А. Егорова). Ведомство направило представление премьер-министру региона, сообщает прокуратура.

Проверка проводилась после коллективного обращения персонала медицинского учреждения, в ходе которой «вскрыты массовые грубые нарушения трудовых прав младшего медицинского персонала». Как сообщало ИА REGNUM, надзорным ведомством было установлено, что положение коллективного договора предусматривают выплату младшему медицинскому персоналу за работу во вредных условиях труда в размере 15%, но с августа 2017 года размер был снижен администрацией учреждения в одностороннем порядке до 10%. Общая сумма невыплаченных средств прокуратурой оценена в 770 тыс. рублей. Главврач учреждения получил представление.

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В прокуратуре пришли к выводу, что это произошло из-за дефицита территориальной программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи, ненадлежащего планирования финансово-хозяйственной деятельности в ЦК МСЧ и непринятия органами власти «достаточных мер».

Председателю регионального правительства внесено представление, в котором поставлен вопрос об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к ответственности.