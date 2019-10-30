Екатеринбург, , 09:45 — REGNUM В Екатеринбурге общественный совет при министерстве экономики Свердловской области рассмотрел проект прогноза социально-экономического развития региона на 2020−2022 годы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Согласно представленному документу, в будущем году темпы экономического роста в регионе должны составить 102,6%. Это произойдёт за счёт прогнозируемого роста промышленного производства и жилищного строительства.

Также на 2,6% до 2022 года прогнозируется рост производства в сельскохозяйственной отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Свердловской области одобрило проект бюджета региона на 2020 год. Как и в предыдущие годы финансовый документ составлен с дефицитом порядка 27 млрд рублей. Доходы в казну Свердловской области прогнозируются на уровне 260 млрд рублей.

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