Якутск, , 09:57 — REGNUM Власти Якутии успокоили жителей республики, что в случае отмены плоских тарифов для вахтовиков, которую озвучил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, не приведёт к росту цен на авиабилеты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Отмена плоских тарифов для вахтовиков не повлияет на рост цен авиабилетов и никак не отразится на их доступности для жителей региона. «Аэрофлот» не применяет плоские тарифы на территории республики. Это связано с низкой рентабельностью полётов», — цитирует «Якутия 24» замминистра транспорта и дорожного хозяйства Якутии Агнию Симонову.

По её словам, компании Колымы заключают корпоративные договоры с авиакомпаниями на приобретение билетов для вахтовиков.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев на совещании с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым заявил о недопустимости поддержки вахтовиков льготными билетами, они выкупают около 70% авиабилетов.