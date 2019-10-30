Махачкала, , 09:37 — REGNUM Махачкала получила субсидии из республиканского бюджета Дагестана на устранение проблем с электроснабжением горожан. Комплекс мероприятий в этом направлении, по подсчетам специалистов, позволит снизить аварии и перебои в подаче электроэнергии в 50 раз, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города.

Вопрос электроснабжения обсуждался накануне, 29 октября, на совещании под руководством главы Махачкалы Салмана Дадаева. Мэр рассказал, что к нему ежедневно на аккаунты в социальных сетях поступают жалобы от горожан на регулярные перебои в подаче электроэнергии. О частых отключениях информирует и единая дежурно-диспетчерская служба города.

Основные перебои, по его словам, происходят в селах и поселках муниципалитета, бывших садоводческих товариществах, а также в центральной части, где идет дополнительная нагрузка на электросети из-за уплотнения застройки и подключения к трансформаторам дополнительных абонентов.

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Для повышения надежности и качества электропитания потребителей планируется реконструировать существующие и построить новые подстанции и линии электропередачи. Как сообщил Дадаев, уже примерно определены бесхозяйные участки, где в период нагрузок наиболее часто случаются перебои, обрывы линий электропередачи и отключения трансформаторов.

Вице-мэр Эфенди Хайдаков доложил, что уже проводятся конкурсные процедуры для определения подрядчика. Отремонтированные сети и трансформаторы будут переданы на баланс города, а местные власти рассмотрят вопрос о сдаче их в аренду энергоснабжающим организациям.

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