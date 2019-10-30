Краснодар, , 09:27 — REGNUM Продажи вина производства виноделов Краснодарского края начались в магазинах двух крупных торговых сетей и в специализированных магазинах, торгующих российской продукцией, в Германии. Об этом сообщается 30 октября в twitter «КоммерсантFM».

"Две крупные торговые сети Германии, а также специализированные магазины российской продукции начали продажи кубанского вина, впервые поставленного в эту страну весной 2019 года», — говорится в сообщении.

Отметим, что на территории Краснодарского края производится 48% всего российского вина и 32% шампанских вин. В 2019 году объем экспорта продукции кубанских виноделов вырос на 7%. Краснодарские вина поставляются в Великобританию, Бельгию, Испанию, страны Средней Азии. Первая партия кубанского вина в Германию отправилась в мае 2019 года.