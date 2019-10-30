Екатеринбург, , 09:25 — REGNUM Средняя зарплата в Свердловской области повысится к 2022 году до 49 тысяч рублей. Об этом заявила и. о. министра экономики Татьяна Гладкова, сообщает «Новый день».

Чиновница представила областному правительству базовый прогноз развития экономики на ближайшую трёхлетку. По данным Гладковой, вместе с зарплатой вырастет производительность труда как в металлургии и машиностроении, так и в сельском хозяйстве.

Кроме того, и. о. министра ожидает роста инвестиций в основной капитал региона до 466 млрд рублей к 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Евгений Куйвашев признал, что уровень зарплат в реальном секторе экономики Свердловской области не устраивает властей. Глава региона призвал руководителей предприятий повышать зарплаты.

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловский губернатор призвал промышленников повысить зарплаты