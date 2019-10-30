Москва, , 09:21 — REGNUM Национальные проекты в РФ оказались довольно противоречивым явлением, так как во многом это просто переупаковка уже запланированных бюджетных программ и расходов, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений, автор YouTube-канала NewDeal Даниил Григорьев. Об этом он заявил 30 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Счетной платы РФ Алексея Кудрина, который заявил, что одним из главных препятствий для качественной реализации нацпроектов является сложная иерархия уровней управления.

«За фразой «сложная иерархия уровней управления», вероятно, скрывается простой вывод, который Кудрин периодически озвучивает в своих совместных научных публикациях — государственные вложения в инфраструктуру в России оказывают крайне небольшое влияние на экономический рост, — сказал Григорьев. — Причиной этого называют бессистемность, завышенные цены и неясные процедуры выбора подрядчиков. Наравне с этим есть и прочие идеи — повысить цену отсечения для бюджетного правила, с тем чтобы больше средств направлялось в экономику, а не в переваливший за восемь триллионов рублей ФНБ, или же перераспределить расходы бюджета в пользу социальных направлений».

Григорьев уточнил, что нельзя сказать, будто эти рецепты неверные. Однако даже при их реализации этого окажется явно недостаточно для перехода к адекватным, хотя бы средним по миру темпам экономического роста, не говоря уже о показателях развивающихся рынков.

Напомним, как сообщалось ранее, Кудрин заявил, что система управления нацпроектами — это сложная иерархия уровней, причем нацпроекты реализуются через федеральные проекты, в которые входят государственные программы. Это, по словам Кудрина, старая оболочка, которая не всегда эффективна, и в настоящее время это главное препятствие для реализации нацпроектов.

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