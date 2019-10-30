Москва, , 09:20 — REGNUM Специалисты Российских железных дорог разработают проект комплексного развития железных дорог Кубы, сообщили в пресс-службе компании.

Работа будет выполняться в соответствии с дополнительным соглашением к контракту, подписанному ранее. В России будет разработан генеральный план развития сети железных дорог Кубы, а также отдельных инфраструктурных объектов. Кроме того, по допсоглашению обучение у российских железнодорожников пройдут 600 кубинских специалистов.

Стоимость дополнительного соглашения составляет €92 млн (6,5 млрд рублей). Срок реализации — 3 года. Общая стоимость контракта, в рамках которого подписано дополнительное соглашение, составляет 1,88 млрд евро (133,5 млрд рублей), срок реализации — 10 лет.

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