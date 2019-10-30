Токио, , 09:23 — REGNUM В сентябре 2019 года поставки японского фтористого водорода в Южную Корею сократились на 99,4%, до 3,72 млн йен (~$34 тыс.). Об этом сообщает агенство Kyodo со ссылкой на представителей министерства финансов Японии.

Согласно опубликованным данным, в августе текущего года данный показатель вовсе был нулевым.

Известно, что на фоне бойкота японских товаров и услуг импорт японского пива в Южную Корею также сократился на 99,9%, до 588 тыс. йен (~$5400).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре текущего года экспорт товаров из Японии в Южную Корею сократился на 15,9%, до 402,7 млрд йен (~$3,69 млрд), а импорт — на 8,9%, до 251,3 млрд йен (~$2,3 млрд).

В частности, экспорт напитков, включая алкогольные напитки, сократился на 62,1%, до 1,73 млрд йен (~$15,89 млн), органических веществ — на 24,5%, полупроводников — на 55,7%.