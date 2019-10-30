Магадан, Магаданская область, , 09:19 — REGNUM Магаданская область попала в рейтинг регионов России, где дороги меньше всего в РФ соответствуют нормативным требованиям, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата.

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Так, доля качественных дорог по итогам 2018 года на Колыме составляет всего 17%. Здесь дороги общего пользования меньше всего в РФ соответствуют нормативным требованиям.

Лучшие дороги, по данным Росстата, в Москве — нормативным требованиям соответствуют 97%. На втором месте Ханты-Мансийский автономный округ — 84,5%.

Хуже, чем в Магадане дороги в России в архангельской области, Калмыкии. В республике Марий Эл нормативным требованиям соответствуют всего 1,4% дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, Магаданская область — в числе худших регионов по состоянию дорог и мостов. Так, после паводка, оказался повреждён мост через реку в Ягоднинском районе. Жители до сих пор для перехода через реку используют трубы теплотрассы.