Хараре, , 09:11 — REGNUM В Зимбабве выпустят новые банкноты и монеты через четыре месяца после того, как страна вновь ввела собственную валюту, зимбабвийский доллар. Об этом передает ВВС Africa.

По информации телерадиокомпании, в настоящее время большинство людей используют мобильные деньги или платят за товары своими дебетовыми картами в стране, которая снова страдает от высокого уровня инфляции, а также от острой нехватки топлива, электроэнергии и воды.

В Центральном банке сообщают, что новые банкноты введут в использование в течение двух недель. Джон Мангудья, управляющий центральным банком Зимбабве, заявил агентству Reuters, что они будут вводиться постепенно, чтобы избежать дальнейшего роста инфляции.

Напомним, что с 2016 года страна сталкивается с острой нехваткой наличных денег, а несколько месяцев назад власти страны отказалась от использования доллара США в качестве официальной валюты для стабилизации экономики.

По словам журналистов, у Зимбабве непростая история с валютой: в 2008 году страна вошла в историю, когда годовая инфляция достигла максимального значения в 500 млрд процентов. В следующем году власти страны были вынуждены отказаться от собственной валюты и использовать вместо этого доллар США. Но поскольку больше долларов США уходило из страны в качестве оплаты за импорт, чем поступало, количество наличных в долларах США также было в дефиците.