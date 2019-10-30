Барнаул, , 09:07 — REGNUM Прежде чем заняться бесплатной раздачей лекарств по рецептам, России необходимо решить кадровую проблему в медицине, потому как выписывать рецепты попросту стало некому, считает алтайский доктор Игорь Червяков. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM инициативу, которую озвучили научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГСНиколай Авксентьев и директор НИФИ МинфинаВладимир Назаров, он пояснил:

«Не знаю почему, но факт остается фактом: медицинские реформы в России только ухудшают состояние здравоохранения. Вот и сейчас в общем-то здравая мысль обеспечить нуждающихся бесплатными лекарствами порождает параллели с идеей «построения коммунизма к 1980 году». Самое главное, что больному человеку врач становится все более недоступен, а уж «забежать за рецептом» и подавно. Это ситуация в городе, а в деревне?!

Дефицит докторов и многочасовые очереди к ним начисто лишают больного медицинской помощи в короткие сроки. Одно только посещение районной амбулатории может занять целый день и значительно облегчить кошелек. Самолечение, прием таблеток «по интернету» и совету провизоров немного нивелируют ситуацию, хотя и чревато для здоровья. Решив приобщиться к «цивилизованным странам», чиновники от медицины забыли, что выписывать эти рецепты просто некому. Докторов катастрофически не хватает. Алтайские больницы не укомплектованы врачами на 40%, констатирует министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. Парадокс, но дефицита чиновников почему-то нет!».

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициативу обеспечить граждан России бесплатными лекарствами, на которые им был выписан рецепт, озвучили научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Авксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров в статье, опубликованной в «Мониторинге РАНХиГС». Ученые предлагают переложить оплату рецептурных медикаментов на государство, как в большинстве развитых стран.

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