Париж, , 09:09 — REGNUM Оборонное подразделение французской компании Airbus — Defence & Space выразило готовность к сотрудничеству с Россией в космической отрасли. Об этом 30 октября рассказал министр экономики и развития РФ Максим Орешкин.

«Компания подтвердила готовность работать по совместным проектам в России (в космической отрасли)», — приводит ТАСС ответ Орешкина на вопрос о возможности сотрудничества РФ с Airbus.

Также он сообщил, что такая готовность была выражена руководством Airbus во время отдельной встречи Максима Орешкина с вице-президентом компании Лионелем Шампо в Париже.

Кроме этого, глава Минэкономразвития напомнил, что компания Airbus сотрудничает с Россией ещё с 1995 года и нацелена на «на движение вперед и углубление сотрудничества».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель постпреда РФ в ООН Андрей Белоусов в ходе своего выступления в рамках Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Россия озабочена количеством и предназначением космических спутников США на околоземной орбите.