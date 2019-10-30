Москва, , 09:02 — REGNUM АвтоВАЗ откроет в Египте производство обновлённой версии Lada Granta. Об этом сообщается на портале «Будущее России. Национальные проекты».

В автокомпании заявили, что модель Granta очень популярна на территории Египта. Так, за последние несколько лет в этой африканской стране было реализовано более 5 тыс. экземпляров данной модели. В связи с такой популярностью авто руководство компании приняло решение о производстве в Египте обновлённой версии — Lada Granta FL.

Старт производства планируется начать уже в самое ближайшее время.

Напомним, первые машины предприятия АвтоВАЗ начали поставлять в Египет в 80-х годах прошлого столетия. Через десять лет российская автокомпания начала искать партнера для запуска сборки своих машин в Египте. Партнёр нашёлся только в 2002 году — им стала организация Аль Амаль. Совместное предприятие стало собирать модель ВАЗ-2107.

Напомним, по данным Европейской ассоциации автопроизводителей, за сентябрь 2019 года в Европе было куплено на 38,6% меньше моделей Lada, чем год назад. Всего за месяц европейские автолюбители приобрели 204 автомобиля АвтоВАЗа.

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