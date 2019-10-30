Пекин, , 08:38 — REGNUM Правительство Китая отменило антидемпинговые пошлины на поливинилхлорид (ПВХ) из США, Южной Кореи, Японии и Тайваня. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства коммерции Китая.

По их словам, пошлины на продукцию из поливинилхлорида (ПВХ), импортируемую из данных стран, отменены с 29 октября.

Отметим, что повышенные тарифы на соответствующую продукцию впервые были введены в сентябре 2003 года. Позднее антидемпинговые пошлины на южнокорейский, американский и японский поливинилхлорид (ПВХ) были продлены ещё на три года с 28 сентября 2015 года.

Поливинилхлорид (ПВХ) — бесцветная, прозрачная пластмасса, термопластичный полимер винилхлорида.