Нью-Дели, , 09:05 — REGNUM Индия и Саудовская Аравия подписали соглашение о начале работы индийской национальной платёжной системы RuPay на территории арабского королевства. Об этом 30 октября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar».

Индия и Саудовская Аравия подписали меморандум о взаимопонимании в сфере работы системы RuPay 29 октября 2019 года в ходе официального визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в арабское королевство. В официальном заявлении по итогам визита стороны особо подчеркнули, что расширение территории действия системы RuPay на Саудовскую Аравию будет осуществлено в интересах 2,6 млн индийских рабочих, проживающих на территории королевства. Данное решение также позволит снизить стоимость транзакций с использованием карт RuPay для 200 тысяч мусульманских паломников, ежегодно приезжающих в Саудовскую Аравию из Индии.

Напомним, что Индия уже подписала соглашения о распространении действия своей национальной платёжной системы RuPay с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Сингапуром и Бутаном.