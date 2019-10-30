Москва, , 08:34 — REGNUM Модель Volkswagen Passat заняла первое место по продажам на российском рынке подержанных машин D-сегмента (семейный класс). Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Среди автомобилей семейного класса на вторичном рынке России первое место по перепродажам занимает Volkswagen Passat. Всего за первые три квартала 2019 года в РФ было куплено 35 019 таких автомобилей. Это на 7% меньше, чем годом ранее.

Второе место у модели Mazda 6. За отчётный период перепродажи модели уменьшились в России на 0,6%, до 20 065 единиц. Тройку лидеров замыкает Ford Mondeo — 16 954 перепроданных авто (-4,5%).

Четвертое и пятое места по перепродажам в D-сегменте занимают соответственно BMW 3 Series (16 731 ед.) и Mercedes-Benz C-Класса (16 325 ед.).

Кроме того, среди самых покупаемых моделей D-сегмента на вторичном авторынке России: Audi A4 (12 805 ед.), Toyota Avensis (11 264 ед.), Honda Accord (10 745 ед.), Nissan Primera (8096 ед.) и KIA Optima (7851 ед.).

Напомним, за девять месяцев 2019 года в России было куплено 247 399 автомобилей, относящихся к D-сегменту, что на 22% меньше прошлогоднего уровня продаж.

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