Москва, , 08:08 — REGNUM Торги на Мосбирже 29 октября открылись ростом по евро и доллару. Причиной ослабления на открытии стала дешевеющая нефть. Цена на нефть сорта Brent упала ниже двух важных уровней: 61,40 и 61,15. Курс доллара повышался до 64,03, курс евро — до 71,04 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

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Завершились торги по рублевым парам ростом в среднем на 0,3%. Пара доллар/рубль повысилась на 0,31%, до 63,95 руб., евро/рубль — на 0,37%, до 71,03%, фунт/рубль — на 0,24%, до 82,24 руб.

Отскок нефтяных котировок произошёл от уровня 60,63. На американской сессии она могла подорожать на фоне ожиданий сокращения добычи экспортерами ОПЕК+. Заместитель министра энергетики РФ заявил, что они собираются учесть падение объемов добычи нефти в США. Покупатели нефти отыграли все дневные потери, а рубль их вернул частично. Пара доллар/рубль осталась ниже 64 руб.

Сегодня, 30 октября, основным событием является заседание ФРС США. Участники рынка ждут решения американского регулятора по ставке. Ожидается снижение ставки на 25 б. п. После выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла фокус внимания сместится на сделку между США и Китаем.

Налоговый период завершился, поэтому рубль на время остался без поддержки. Очень важно, где сегодня закроется день.

Если рынок закроется выше 64,25 руб., то на следующей неделе ожидается усиление восходящей коррекции до 64,50−64,75 руб. Если ниже, то стоит ожидать продолжения консолидации в сложившемся диапазоне около 64 руб.

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