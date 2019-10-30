Владивосток, , 08:21 — REGNUM Резервный фонд администрации Приморья по ликвидации чрезвычайных ситуаций увеличен на 350 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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Комментируя поправки в региональный бюджет на 2019 год, первый вице-губернатор Вера Щербина рассказала, что часть средств пойдёт на приобретение жилищных сертификатов для людей, пострадавших от обрушения жилого дома в Новонежино.

«Предлагаем увеличить расходы на 30 млн рублей на пополнение Резервного фонда администрации края для рефинансирования непредвиденных расходов, 350 млн рублей — на резервный фонд по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Все эти средства предлагаются как раз на цели, связанные с чрезвычайными ситуациями», — сказала Вера Щербина.

Как сообщало ИА REGNUM, в предлагаемых поправках к региональному бюджету депутаты обнаружили значительные снижения финансирования таких социально-значимых программ, как «Образование», «Здравоохранение» и других.