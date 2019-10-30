Шанхай, Китай, , 08:03 — REGNUM Shanghai Pudong Development (SPD) Bank сообщил, что чистая его прибыль за первые три квартала 2019 года выросла на 11,9% в годовом исчислении, достигнув 48,35 млрд юаней (около $6,85 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

Доход от бизнеса банка вырос на 15,4% до 146,4 млрд юаней за указанный период. Чистый процентный доход вырос на 66,82% от общей выручки. В то же время процент неработающего кредита упал до 1,76% на конец сентября, сократившись на 0,16 процентных пунктов с конца 2018 года.

Общий объем активов банка на конец сентября составил 6,79 трлн юаней, что, а 7,97% больше, чем в конце 2018 года. Акции банка выросли н а0,55% до 12,77 юаней по данным на 29 октября.