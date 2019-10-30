Шэньчжэнь, Китай, , 07:58 — REGNUM Ведущий китайский производитель электромобилей BYD сообщил о слабом росте прибыли в период с января по сентябрь 2019 года в связи с замедлением роста продаж электромобилей в третьем квартале, сообщает 30 октября агентство Синьхуа.

Чистая прибыль компании выросла на 3,1% в годовом исчислении за указанный период, достигнув отметки 1,57 млрд юаней ($224 млн) за девять месяцев года. Обороты компании выросли на 5.4% до 93,8% млрд юаней. В третьем квартале чистая прибыль упала на 88,6% до 119,7 млн юаней, в то время как выручка снизилась на 9,2% до 31,6 млрд юаней.

Компания подсчитала, что ее чистая прибыль за 2019 год упадет на 36−43% до 1,58 млрд или 1,77 млрд юаней, в зависимости от глубины падения. Вслед за не очень хорошими для компании новостями, стало известно, что рухнули и акции BYD на 5,85% до 44,39 юаней за штуку.