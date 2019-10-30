Пермь, 30 октября 2019, 07:57 — REGNUM Пермский край закупает девять новых пожарных комплексов. До февраля 2020 года спецмашины поступят в части, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
В регионе подвели итоги аукциона на поставку пожарных машин. Победителем стала свердловская компания — ООО «Завод пожарных автомобилей «Спецавтотехника».
В рамках госпрограммы «Безопасный регион» на приобретение пожарных комплексов выделено 58 млн рублей. Источник финансирования — краевой бюджет.
Согласно условиям техзадания, пожарная автоцистерна должен иметь полную комплектацию и меть функцию подачи компрессионной пены.