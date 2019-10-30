Уфа, 30 октября 2019, 07:48 — REGNUM Росприроднадзор Башкирии не смог оспорить решение первой инстанции, по которому он обязан вернуть «Башкирской содовой компании» переплату за негативное воздействие на окружающую среду за 2016−2017 годы. Излишками АО «Башкирская содовая компания» посчитало сумму более 10,872 млн рублей. Апелляционная жалоба арбитражным судом Уральского округа оставлена без удовлетворения, а решение первой инстанции без изменения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В качестве обоснования своей позиции истец заявил, что у правопредшественников общества «имелась задолженность по состоянию
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Напомним, содовая компания просила для разработки один из самых крупных оставшихся шихан, но республиканские власти в лице главы Радия Хабирова выступили против. Планы по разработке гор-шиханов вызвали протест со стороны экологов и жителей Башкирии. В августе 2019 года также рекомендовал отказаться от их промышленной разработки и правовой совет при президенте РФ.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в базе арбитража также есть не до конца рассмотренный иск АО о возврате излишков при уплате того же взноса за 2018 год. В том споре речь идёт о 3,084 млн рублей. Заседание назначено на 21 ноября 2019 года.
Справка: АО «Башкирская содовая компания» появилась в мае 2013 года после слияния компаний «Сода» и «Каустик». В России АО занимает первое место по пищевой и кальцинированной соде. Помимо этого, она единственная выпускает терефталоилхлорид. На конец июня 2019 года основными акционерами компании числятся АО «Башкирская химия» — 57,18% и башкирское АО «Региональный фонд» — 38,28%.