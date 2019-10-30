Пермь, , 07:47 — REGNUM Пермский край в рамках нацпроекта «Культура» получит 61,4 млн рублей на ремонт и строительство домов культуры. Софинансирование работ из регионального бюджета составит 21,3 млн рублей, из муниципальных — более 2 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Стоит отметить, что за последние три года на территории Прикамья отремонтировано 225 домов культуры. Губернатор Максим Решетников 24 октября 2019 года в бюджетном послании Заксобранию заявил, что «в следующие три года должны сделать ещё 310 домов культуры».

В частности, планируется строительство нового дома культуры в деревне Песьянке Пермского района (2021 год). Капитальному ремонту в 2022 году подвергнут Ильинский дом культуры в Ильинском муниципальном районе и Култаевский культурно-досуговый центр Култаевского сельского поселения.