Петропавловск-Камчатский, , 07:51 — REGNUM Власти Петропавловска-Камчатского пообещали горожанам, что они будут жить до 80 лет. Но не сразу, а к 2030 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Депутаты гордумы столицы Камчатки утвердили Стратегию развития города. Власти уверены: стратегия поможет вызвать в столице полуострова бурный экономический рост, ежегодно в город будут приезжать более 1,2 млн туристов, а продолжительность жизни вырастет до 80 лет. План развития города обещает создание 36 тыс. новых рабочих мест, а инвестиций в основной капитал — до 31 млрд рублей.

Однако, судя по комментариям в социальных сетях, камчатцы не верят в сказочный план:

«Я сегодня был в поликлинике. Медпомощи не получил, но нервов и здоровья там оставил — лет на 5». «Красиво написано. Но пока местным работы нет, только вахтовикам. Не верю».

Как сообщало ИА REGNUM, демографическая статистика Камчатки пока не внушает оптимизма. Камчатцы уезжают, умирают, не хотят рожать детей на полуострове. На протяжении последних лет умерших на полуострове значительно больше, чем родившихся.