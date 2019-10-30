Москва, , 07:35 — REGNUM Московский гарантийный фонд снизил ставку поручительства по банковской гарантии для предпринимателей, сообщает 30 октября официальный сайт мэра и правительства столицы.

Указано, что ставка поручительства по банковской гарантии для бизнеса снижена до 0,5 процента годовых.

«Это еще один шаг в направлении улучшения условий для предпринимателей — участников госзаказа, поскольку банковские гарантии часто требуются малым компаниям для обеспечения участия в тендере, на исполнение контракта, на аванс и в других случаях», — заявил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

Он отметил, что поручительство фонда закрывает до 70% от суммы банковской гарантии.

В 2019 году московские предприниматели получили в банках, благодаря господдержке, более 18 миллиардов рублей кредитов и гарантий (около 18% всех сделок).