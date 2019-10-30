Екатеринбург, , 08:08 — REGNUM На Среднем Урале региональный фонд поддержки предпринимательства снизил процентные ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса. Это произошло после корректировки ключевой ставки Центробанка, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

На сегодняшний день фонд предлагает предпринимателям шесть видов микрозаймов с максимальной суммой в пять миллионов рублей сроком от трёх месяцев до трёх лет. Кредитные ставки, в зависимости от вида кредита, варьируются от 3,25% до 10% годовых.

Как сообщало ИА REGNUM, для предпринимателей в 17 моногородах Свердловской области также предусмотрены беспроцентные кредиты на сумму от пяти до 250 млн рублей. На сумму кредита свыше 250 млн рублей действует льготная ставка — 5%.

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