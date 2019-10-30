Москва, , 07:12 — REGNUM Московский арбитраж отказал во взыскании с МВД России 611 млн рублей, которые ООО «Центральное общество» (бывшее ООО «Центральное страховое общество») заявило как долг и неустойка по госконтракту. Суд принял во внимание то, что госконтракт был расторгнут министерством после отзыва лицензии у компании в мае 2018 года. Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течении месяца со дня принятия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

10 января 2018 года между сторонами был заключён госконтракт. По нему страховая компания приняла на страхование в период с 2018 по 2019 года «жизнь и здоровье застрахованных лиц, а ответчик обязался оплатить страховую премию». Размер страховой премии составлял 13 746 789 323 рубля 77 копеек.

«В силу п. 5.3 государственного контракта уплата страховой премии производится ежемесячно страховыми взносами, разными 1/24 от установленной страховой премии. Поскольку ответчик в полном объёме не произвёл оплату страховой премии в установленные государственным контрактом сроки, то истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением», — отмечалось в материалах дела.

На это ответчик возразил, что госконтракт расторгнут в одностороннем порядке уведомлением от 6 июня 2018 года из-за отзыва лицензии у компании.

«Таким образом, государственный контракт прекратил своё действие в связи с недобросовестными действиями истца, учитывая, что при его заключении ООО «Центральное Общество» представлены сведения об отсутствии к нему предписаний со стороны Банка России», — резюмируется в решении суда, которым в удовлетворении иска было отказано.

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Напомним, после отзыва лицензии приказом Центробанка России 25 мая 2018 года страховая компания была переименована. Смена наименования произошла 9 августа того же года. Участниками ООО являются четыре юрлица из Москвы и Московской области.