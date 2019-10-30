Красноярск, , 06:59 — REGNUM В различных государственных ведомствах на сегодняшний день и так имеется исчерпывающая информация о каждом жителе России, поэтому дополнительный инструментарий едва ли необходим. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал председатель Красноярского отделения Российской ассоциации политической науки (РАПН) Василий Никуленков, комментируя заявление Минэкономразвития РФ о новой методике подсчёта бедных за 1,3 млрд рублей.

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«С одной стороны, учитывая профицит бюджета в 2019 году почти на 2 триллиона относительно 2018 года, то сумма в 1,3 млрд подъёмна легко. Но вопрос зачем? Если в государственных ведомствах (Росреестр, Налоговая служба, банки с долей госучастия, Пенсионный фонд, фонд медицинского страхования и другие) сегодня имеется исчерпывающая информация о каждом из нас: доходах, расходах, взносах, собственности, вкладах, переводах средств, наследстве… Обо всём абсолютно. Разве требуется какой-то инструментарий, кроме согласованной бесплатной и эффективной работы всех ведомств по распоряжению правительства?» — подчёркивает эксперт.

По его словам, если очень нужно научное обоснование инструмента оценки, можно привлечь государственные НИИ, учёных экономистов, «которые в рамках диссертации или гранта за миллион разработают такой механизм сотрудничества всех ведомств по оценке материального состояния гражданина».

«Инноватика здесь не требуется. Всего лишь сравнить финансовые обороты человека, в том числе и теневые (банк поможет), его уровень потребления, по средствам живём или нет, подскажет налоговая и Росреестр. Но это в том случае, если критерий бедности останется тот же: расходы ниже прожиточного минимума. Особенно страшна бедность работающего человека, особенно преподавателя, врача, воспитателя в регионах. Им можно разовой выплатой отдать эти 1,3 млрд», — подытожил Василий Никуленков.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития РФ предлагает с 2020 года изменить подход к учёту уровня бедности в России. Предполагается, что Росстат начнёт сопоставлять свои данные об уровне бедности с информацией о налогах и страховых взносах граждан. Также речь идёт о статистическом анализе сведений о финансовом положении, условиях жизни и трудовой деятельности граждан по нескольким целевым группам.

Реализация планов потребует дополнительных расходов федерального бюджета в размере 1,3 млрд рублей на ближайшие три года.

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