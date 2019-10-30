Ульяновск, , 06:18 — REGNUM Ульяновской области на развитие дорожной сети из федерального бюджета дополнительно поступит 908 млн рублей. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Морозов по итогам аппаратного совещания в правительстве.

По словам главы области, ожидается поступление дополнительного финансирования на строительство и реконструкцию дорог. До конца года региональная казна пополнится на 908 млн рублей, из них 500 млн направят на начало строительства второго этапа пускового комплекса Президентского моста, 182 млн рублей — на оплату уже выполненных работ, 226 млн рублей — на начало реализации пяти дорожных проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября Ульяновскую область посетил замглавы Росавтодора Игоря Костюченко, который принял участие в открытии движения после ремонта дороги Силикатный — Кучуры и участка федеральной трассы «Цивильск — Ульяновск. Также был подписан акт приёма-передачи из областной собственности в федеральную дороги Ульяновск — Димитровград — Самара протяжённостью 117 км.

Напомним, в микрорайоне Индовое в Ульяновске, который в 2000 году вошёл в состав Заволжского района, «городская администрация почти 20 лет остается глуха к просьбам людей». Инициативная группа подала иск на чиновников из-за отсутствия заасфальтированных дорог.

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