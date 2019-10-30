Занзибар, Танзания, , 07:06 — REGNUM Директор департамента альтернативного образования для взрослого населения Занзибара, Объединенная Республика Танзания, Машафу Ахмад Факих заявил, что у взрослых жителей все еще есть возможность научиться читать, писать и считать, благодаря цели правительства искоренить безграмотность.

По его словам, правительство решает проблему безграмотности плечом к плечу с гражданами, в связи с чем Факих призвал население использовать предоставленные возможности.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, в свою очередь, координатор департамента альтернативного образования для взрослого населения Занзибара Харит Бакар отметил, что властями были учреждены специальные классы, предназначенные для обучения местных жителей. В них взрослое население сможет научиться писать читать и считать.

Впоследствии учащиеся смогут получить сертификаты об окончании курсов и вступить в кооперативы, что поможет им разрешить имеющиеся материальные трудности.